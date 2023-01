Voto de pesar em Ourém pela morte da Irmã Maria José Lima

O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquerque, apresentou um Voto de Pesar pelo falecimento, a 24 de Dezembro de 2022, da Irmã Maria José Lima. A irmã faleceu aos 84 anos vítima de doença prolongada. Nasceu na Ilha de São Miguel e serviu na Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias, de 1957 a 1981.

Durante quase quatro décadas, a Irmã Maria José dirigiu a Casa do Bom Samaritano, uma resposta social criada pelo Centro Social da Divina Providência, Instituição Particular de Solidariedade Social sediada em Fátima, desde 1983. Também se destacou em vida pela expansão da fé além-fronteiras, levando a missão da Congregação ao Brasil e a Timor, explicou Luís Albuquerque.

O município de Ourém prestou-lhe tributo em vida quando, em 2017, a agraciou com a Medalha de Mérito Municipal. “Pelo seu contributo inestimável no âmbito da educação e da acção social e pelo muito que contribuiu para o desenvolvimento social do nosso concelho, o município de Ourém rende agora homenagem póstuma a Maria José Rodrigues da Costa Lima, expressando um Voto de Pesar pelo seu falecimento e manifestando as mais sentidas condolências à família, aos seus amigos e às instituições servidas ao longo de uma vida incondicionalmente dedicada ao amor pelo próximo”, disse Luís Albuquerque.