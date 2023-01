Burocracias empatam abertura da Estrada d’El Rei

O pontão da Estrada d’El Rei, que liga Benavente aos Foros de Salvaterra, ainda não foi reparado por causa de processos burocráticos. A explicação partiu do vereador Hélio Justino, na última reunião de Câmara de Benavente. O autarca informou que estão ainda a decorrer os trâmites para contratar a empresa que irá fazer a intervenção urgente naquele pontão, que será substituído e alargado. “Temos expectativa que se façam as intervenções com a maior brevidade possível. As questões burocráticas é que estão a impedir que já estejamos em obra”, respondeu a uma munícipe que interveio no período destinado ao público. Recorde-se que a estrada encerrou em Dezembro do ano passado, por causa do mau tempo, e ainda não reabriu ao trânsito.