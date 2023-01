Ninguém consegue desbloquear a passagem de nível do Peso

Os agricultores com propriedades nos campos das Caneiras queixam-se dos enormes prejuízos que o bloqueio da passagem de nível do Peso lhes causa

As fortes chuvas de Dezembro deixaram intransitável durante alguns períodos a única ligação rodoviária entre a aldeia das Caneiras e a cidade de Santarém, expondo mais uma vez a necessidade de se criar uma alternativa à bloqueada passagem de nível do Peso, que era a opção que restava para o trânsito automóvel. A passagem de nível encontra-se encerrada desde final de Abril de 2020, quando ali se registou um segundo acidente mortal em quatro anos envolvendo um comboio e um camião.



O presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Diamantino Duarte, refere que a população das Caneiras fica isolada sempre que chove com muita intensidade, porque a estrada que liga às Ómnias e a Santarém fica inundada. Isto apesar da junta de freguesia ter vindo a abrir novas linhas de drenagem na zona das Ómnias e do aeródromo. “Vamos ver agora se com as obras de mais uma vala de drenagem, que um proprietário nos autorizou a fazer, conseguimos resolver o problema, disse o autarca.



*Notícia desenvolvida na edição semanal em papel desta quinta-feira, 5 de Janeiro