Ourém vai trabalhar em parceria para minimizar danos causados pelos incêndios

O executivo da Câmara de Ourém aprovou a proposta de contrato-Programa com o Fundo Ambiental e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) com vista à atribuição de apoio financeiro para a execução das acções de estabilização no concelho. A medida surge na sequência dos danos causados na sequência dos incêndios rurais registados no mês de Agosto de 2022.

A proposta estabelece que o valor máximo do financiamento a atribuir pelo Fundo Ambiental é de cerca de 1,2 milhões de euros, destinados ao desenvolvimento de medidas relacionadas com a recuperação de troços de rede primária e secções da rede secundária, nomeadamente recuperação e tratamento de rede viária, aquisição ou corte e processamento de resíduos orgânicos/florestais, instalação de barreiras de resíduos florestais, controlo de espécies invasoras lenhosas, entre outras.

“Com o flagelo dos incêndios do Verão passado, após as diversas reuniões que fomos tendo com diferentes entidades, verificou-se a necessidade de trabalharmos em parceria e recuperarmos uma série de estruturas danificadas (…). São intervenções que vão permitir minimizar os estragos causados pelos incêndios”, afirmou Luís Albuquerque, presidente do município.