Parque infantil do Vale de Santarém continua fora de jogo

O parque infantil do vale de Santarém continua desactivado e o assunto mereceu reparos na última sessão da Assembleia Municipal de Santarém, com os eleitos Rita Correia (CDU) e José Magalhães (PS) a questionarem o executivo camarário sobre o assunto, já que o investimento feito há quase duas décadas pelo município no jardim do Vale de Santarém está hoje sem aproveitamento e os equipamentos retirados. “Está ali um buraco. É um sentimento de abandono completo”, disse o eleito socialista. Na resposta, o presidente da câmara, Ricardo Gonçalves (PSD), disse que, à semelhança de outros parques infantis do concelho, pretendem fazer algumas requalificações nesse espaço de recreio, em paralelo com uma intervenção também no jardim.