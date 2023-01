Bebé do ano em Abrantes é de pais da Amadora que festejavam novo ano no Entroncamento

Nayara foi o primeiro bebé a nascer no Centro Hospitalar do Médio Tejo em 2023. A mãe da criança entrou no hospital de Abrantes em trabalho de parto com um vestido de lantejoulas porque estava a comemorar a passagem do ano.

Fabiana Conceição, a mãe do primeiro bebé a nascer este ano na maternidade do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), em Abrantes, entrou em trabalho de parto quando comemorava com a sua família, de etnia cigana, a passagem de ano no Entroncamento.

Residente com o pai de Nayara na zona da Amadora, a jovem mãe deu entrada no Hospital de Abrantes vestida a rigor para a passagem de ano. “Entrou de vestido de lantejoulas em trabalho de parto”, disse entre risos a O MIRANTE Piedade Pinto, enfermeira-directora do CHMT, revelando que o parto já vinha avançado e que correu “às mil maravilhas”. Nayara nasceu com 3,240 quilos às 14h37 do dia 1 de Janeiro após 40 semanas e cinco dias de gestação.