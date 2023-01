Bombeiros de Vila Franca de Xira fecham ano com 3.500 ocorrências

No último ano os Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira deram resposta a um total de 3.500 ocorrências, a maioria episódios de assistência em saúde e emergência médica. No balanço realizado pela corporação constam 3.190 episódios de emergência médica, seguidos de 214 ocorrências de assistência e prevenção em actividades, onde se inclui, por exemplo, as festas do Colete Encarnado.

No topo da lista esteve também a resposta a 128 acidentes de viação, 18 incêndios em área urbana, 19 incêndios em transportes, três acidentes industriais e 67 incêndios rurais e florestais. A corporação também deu resposta a 17 incêndios em detritos e o estado de alerta foi accionado 519 vezes.

De fora da estatística ficaram os transportes de doentes não urgentes. A área de actuação dos bombeiros de Vila Franca de Xira cobre uma área de 220 quilómetros quadrados, incluindo a antiga freguesia das Cachoeiras e toda a freguesia de Vila Franca de Xira.