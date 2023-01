Burlões que utilizam perfis falsos para pedir dinheiro já chegaram à região

Joana Silva, natural de Tomar, denunciou uma tentativa de burla que tem vindo a ser cada vez mais frequente. Burlões utilizaram uma foto sua e, através do WhatsApp, pediram dinheiro a um familiar que, por não reconhecer o número, não caiu na armadilha.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

“Tio, estás aí? Preciso de falar contigo urgente”. Foi com esta mensagem que se iniciou uma tentativa de burla a um familiar de Joana Silva, jovem natural de Tomar, que denunciou a situação nas suas redes sociais. Os burlões utilizaram uma foto sua e, através da aplicação WhatsApp, entraram em contacto com o seu tio pedindo-lhe com urgência uma transferência monetária para realizar um pagamento, uma vez que esta não tinha o cartão multibanco consigo.

Por não reconhecer o número da sobrinha, o tio não caiu na armadilha, mesmo depois de várias insistências dos burlões, e ameaçou recorrer à polícia.

Artigo desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.