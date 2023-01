Carris Metropolitana arrancou em VFX com horários que geram queixas

Castanheira do Ribatejo ficou sem uma ligação directa de transporte público rodoviário a Lisboa nos novos horários e rotas da Carris Metropolitana (CM), que entraram em vigor a 1 de Janeiro. Uma situação que está a gerar queixas da comunidade. A única carreira existente em Castanheira é uma circular entre o centro da vila e a estação de comboios. A Associação de Utentes dos Transportes Públicos da Castanheira já veio criticar a situação lamentando que se mantenha “o fraquíssimo serviço de transportes” e, em comunicado, pede esclarecimentos à CM sobre o problema e pede ajuda da Câmara de Vila Franca de Xira para reverter a situação.

“É uma discriminação lesiva para os utentes que vivem no concelho de Vila Franca de Xira e em particular na Castanheira do Ribatejo, enquanto Setúbal, Sesimbra, Quinta do Conde ou Trafaria têm carreiras directas. Centenas de pessoas moram na Castanheira, Alenquer e Carregado e trabalham em Lisboa”, critica António Almeida da comissão de utentes. As queixas têm sido escutadas também noutros pontos do território, em particular as zonas mais distantes dos centros urbanos, como Calhandriz.

Também na Póvoa de Santa Iria já se ouvem queixas relativamente a carreiras como a antiga 328 (nova 2335) ou a 325 (nova 2536) que implicam que um passageiro ocasional das Bragadas pague o dobro do que pagava em Dezembro para ir ao centro de saúde ou à estação de comboios. O município de Vila Franca de Xira já tinha informado que iria estar atento à chegada do novo operador único de transportes no concelho para, em articulação com a entidade gestora da Carris Metropolitana, a Transportes Metropolitanos de Lisboa, poder defender ajustes em alguns horários ou rotas, o que deverá acontecer no início do ano.

Também a comissão de ordenamento do território, infraestruturas, ambiente e desenvolvimento sustentável da Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira já tinha manifestado aos responsáveis da Área Metropolitana de Lisboa as suas preocupações quanto aos futuros horários e rotas previstos para o concelho. Nas últimas semanas vários partidos também já vieram a público mostrar preocupação sobre a quantidade das carreiras que vão servir as zonas mais rurais do concelho, há muito afectadas por falta de carreiras e horários em condições.

Confusão no arranque

O arranque da operação tem sido marcado por confusão entre utilizadores e até alguns motoristas face à mudança dos nomes, números e cores das carreiras. As novas carreiras são agora chamadas de linhas e têm novos algarismos dependendo da linha que servem. Por exemplo, as numeradas com prefixos 10 antes do número (ex:10XX) circulam na Amadora, 17XX para Lisboa e 23XX no concelho de Vila Franca de Xira.

Há também agora quatro tipos de linhas ao dispor dos passageiros: linha próxima (de cor azul, também conhecida por linha local, de bairro, com percursos circulares); a linha longa (de cor vermelha, ligando destinos nos vários municípios); linha inter-regional (de cor rosa e que liga a outros concelhos fora da AML, como a zona Oeste ou Benavente); e a linha rápida (de cor amarela, com menos paragens na ligação entre municípios).

As tarifas para viagens ocasionais variam entre 1,25 e 3,10 euros. Os viajantes frequentes pagam entre 30 e 40 euros por mês, com acréscimos de 20 euros caso precisem de se deslocar para fora da AML. Ao todo há agora 13 mil novos horários ao dispor em toda a Área Metropolitana de Lisboa, onde vivem 2,8 milhões de pessoas.