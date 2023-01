Centenário de Sebastião Mateus Arenque assinalado em Azambuja

Azambuja vai assinalar no sábado, 7 de Janeiro, o centenário do nascimento do poeta e etnógrafo popular Sebastião Mateus Arenque com um conjunto de actividades ligadas ao folclore, ao fado e ao Ribatejo presentes na sua obra. A iniciativa, que se realiza no dia em que o etnógrafo faria 100 anos, vai ter início pelas 11h00 com a romagem ao Cemitério Novo de Azambuja, onde será colocada uma placa evocativa. Segue-se a recepção aos participantes e convidados, no Páteo do Valverde, onde decorrerá uma visita guiada ao Museu Municipal de Azambuja, que tem como patrono o homenageado.

Depois de um almoço convívio, pelas 15h30, terá lugar uma mostra de fandango, que conta com a participação do Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos de Azambuja, o Rancho Folclórico do Bairro, Graínho e Fontainhas (Santarém), o Rancho Folclórico Danças e Cantares de Vale do Paraíso (Azambuja), o Rancho Folclórico e Etnográfico da Casa do Povo de Pontével (Cartaxo), o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Aveiras de Cima (Azambuja) e o Rancho Folclórico de Vila Nova do Coito (Almoster-Santarém), seguindo-se a actuação do Grupo Tradicional “Os Casaleiros” de Casais dos Britos, fundado por Sebastião Mateus Arenque.

Ao final da tarde vai decorrer um momento dedicado ao fado, com interpretações de fadistas de Azambuja de diversas letras escritas pelo mestre Sebastião. Sónia Gomes, neta do homenageado será uma das vozes, tal como Xico Pimenta, Fernanda Santos, Jorge Alberto, Pedro Silva e Nuno Almeida, acompanhados por Nuno Ezequiel, à guitarra, e por Alberto Corga, à viola. O evento é uma organização do Grupo Tradicional “Os Casaleiros” de Casais dos Britos, à qual se associam a Câmara de Azambuja e a Junta de Azambuja.