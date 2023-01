Família procura homem desaparecido há uma semana em Alcorochel

Filipe Moita Silva, de 48 anos, estava a caminhar na freguesia de Alcorochel, no concelho de Torres Novas. Família apela a quem tenha alguma informação que contacte as autoridades.

Filipe Moita Silva, 48 anos, está desaparecido desde as 10h00 de sexta-feira, 30 de Dezembro, depois de ter iniciado um percurso a pé na freguesia de Alcorochel, concelho de Torres Novas. Sem notícias do paradeiro do homem, a família está desesperada e além da denúncia às autoridades lançou vários apelos nas redes sociais e tem-se desdobrado em buscas para o tentar encontrar.

De acordo com informação disponibilizada pela família, Filipe Moita Silva vestia no dia do seu desaparecimento uma camisola azul escura, calças de fato de treino pretas, ténis pretos com sola branca e um casaco kispo comprido com capuz, na cor preta, forrado a vermelho no interior. Mede 1,77 metros e pesa entre 80 a 85Kg.



A família apela a quem tenha visto ou saiba de alguma informação sobre o possível paredeiro de Filipe Moita Silva que contacte as autoridades.