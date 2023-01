Juntas de freguesia de VFX recebem dois mil euros das eleições

As seis juntas de freguesia do concelho de Vila Franca de Xira vão receber 2.279 euros, transferidas pelo município, referentes a despesas com a eleição para as autarquias locais de 2021. O valor destina-se a suportar custos com as mesas de voto antecipado e com as diferentes secções de voto que tiveram de ser criadas. Ao todo a Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna transferiu para o município 5.293 euros.