Mulher retirada sem vida de um poço em Tomar

Os Bombeiros do Município de Tomar retiraram na sexta-feira, 6 de Janeiro, uma mulher de um poço na localidade de Linhaceira, na freguesia de Asseiceira. No momento em que realizaram a operação, o corpo da mulher já se encontrava sem vida. O alerta foi dado às 18h29. No local estiveram três veículos e oito operacionais da corporação tomarense e a ambulância SIV (Suporte Imediato de Vida) do município. A Guarda Nacional Republica (GNR) tomou conta da ocorrência e está a apurar as causas do acontecimento.