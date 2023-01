Bombeiros de Vialonga reforçam sistema integrado de emergência médica

A partir do dia 1 de Janeiro os Bombeiros Voluntários de Vialonga vão juntar-se ao dispositivo de 37 meios de emergência que constituem o reforço sazonal do Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) para o período de Inverno. O anúncio foi feito esta quinta-feira, 29 de Dezembro, pelo próprio INEM. Fonte dos Bombeiros de Vialonga explicou que ainda faltam definir pormenores deste reforço de Inverno e remeteu esclarecimentos para mais tarde.

No quadro da preparação da Resposta Sazonal em Saúde – Inverno 2022/2023 do Ministério da Saúde, o INEM desenvolveu um plano de reforço do dispositivo de meios de emergência que se traduziu no acréscimo de 37 meios, a operar inicialmente entre os dias 1 e 31 de Dezembro de 2022. Os distritos de Setúbal, Lisboa e Santarém contaram com um acréscimo de ambulâncias de socorro nos concelhos de Benavente, Santarém, Montijo, Barreiro, Palmela, Santiago do Cacém, Sesimbra, Loures, Oeiras e Sintra. Agora, a partir de 1 de Janeiro, os concelhos de Vila Franca de Xira (Bombeiros de Vialonga) e Cascais (Bombeiros do Estoril) vão também ser reforçados com duas ambulâncias.