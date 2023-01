Alhandra e Forte da Casa começam o ano sem médicos de família

A falta de médicos de família está a agravar-se no concelho de Vila Franca de Xira e os centros de saúde de Alhandra e do Forte da Casa entraram no novo ano sem médicos de família ao serviço. Uma realidade que há muito era esperada e que já havia sido divulgada em primeira mão por O MIRANTE no final do Verão de 2022. O Centro de Saúde de Alhandra ficou sem médico de família desde quinta-feira, 29 de Dezembro. A Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo já esteve reunida com a junta de freguesia no dia 28 de Dezembro e Mário Cantiga, presidente da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, não aceita essa decisão e garante que tudo fará para que seja revertida. O autarca já solicitou uma reunião urgente com a Câmara de Vila Franca de Xira para apresentar propostas que possam colmatar o problema.

Sem médicos na freguesia os utentes têm como alternativa recorrer ao Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria ou as urgências do Hospital de Vila Franca de Xira. A Administração Regional de Saúde diz que a unidade de saúde de Alhandra não vai fechar, mantendo “alguns serviços”, mas entretanto também a Unidade de Saúde Familiar do Forte da Casa ficou sem médicos. As portas da unidade de saúde local vão passar a efectuar apenas consultas de saúde materna e infantil e serviços de enfermagem.

O anúncio foi feito pela directora executiva do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Estuário do Tejo, Sofia Theriaga. A falta de médicos agravou-se durante a pandemia e mesmo após esse período a qualidade do serviço prestado foi sempre a piorar. As consultas eram constantemente desmarcadas e adiadas e as reclamações dos utentes foram subindo de tom, sobretudo ao balcão, com a revolta a ser dirigida ao pessoal administrativo.

O MIRANTE sabe que se tentou, como solução, a colocação de médicos de empresas prestadoras de serviços, mas sem sucesso. Chegaram a acontecer situações caricatas como, por exemplo, no primeiro dia de prestação de serviços de um desses médicos, e já com os utentes à espera para terem consulta, o clínico não chegou sequer a “aquecer a cadeira” por alegada “falta de condições”.

Na unidade de saúde do Forte da Casa mantém-se a funcionar a prescrição de receitas para doentes crónicos, relatórios clínicos e certificados de incapacidade temporária (baixas). Estes serviços também podem ser solicitados no balcão SNS24, a funcionar na delegação da Junta de Freguesia do Forte da Casa.