O cineteatro de Benavente vai ser palco, no próximo dia 10 de Janeiro, pelas 18h30, da quinta actividade das comemorações dos 10 anos do Agrupamento de Escolas de Benavente.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Aniversário do Agrupamento de Benavente com evento aberto à comunidade

O cineteatro de Benavente vai ser palco, no próximo dia 10 de Janeiro, pelas 18h30, da quinta actividade das comemorações dos 10 anos do Agrupamento de Escolas de Benavente. “Comunicar para transformar” é o mote do encontro, que tem como oradores convidados a jornalista Cândida Pinto, o jornalista Rui Marques e o escritor Francisco Caeiro. O evento é aberto a toda a comunidade.