Câmara de Ourém quer ligar Fátima a Leiria através de metro de superfície

A Câmara de Ourém pretende ligar a cidade de Fátima a Leiria através da construção de um metro de superfície. A informação foi dada pelo presidente do município, Luís Albuquerque, em sessão camarária privada. O autarca anunciou essa intenção e explicou que pretende aproveitar o terminal na zona de Leiria previsto no projecto da linha de alta velocidade entre Lisboa e Porto. Luís Albuquerque referiu que o objectivo é aproveitar o período de consulta pública do Plano Nacional da Ferrovia, em vigor até 28 de Fevereiro de 2023, para “oferecer esse contributo à discussão”.

As prioridades do Plano Ferroviário Nacional (PFN), apresentado pelo Governo em Novembro, são electrificar toda a rede nacional, ligar as 10 principais cidades do país com serviços de alta velocidade (TGV), assegurar serviços com “elevada qualidade” a 28 centros urbanos de relevância regional, reforçar as ligações a Espanha e atingir os 40% de quota modal no transporte de mercadorias. O PFN, apresentado pelo ex-ministro das Infraestruturas, ainda não é a versão final podendo ser alterado durante o processo de consulta pública, que agora se inicia, e depois durante a discussão na Assembleia da República, que antecede a aprovação ou não no Parlamento.

O PFN tem como horizonte mais alargado o ano de 2050, data limite definida pela União Europeia para ser atingida a neutralidade carbónica. Portugal está atrasado nesta corrida, fruto do desinvestimento na ferrovia ao longo das últimas décadas, sobretudo a partir de 1990, quando a maioria dos fundos europeus para acessibilidades foram canalizados para a construção de auto-estradas.