Continua a luta por ciclovia e caminho pedonal na variante de Vialonga

A Estrada Municipal 501-1, mais conhecida por variante de Vialonga, precisa com urgência de uma ciclovia e caminho pedonal que aumente a segurança de quem ali pratica desporto diariamente e dos condutores. A convicção é dos autarcas da CDU que vão apresentar na primeira reunião de 2023 da Câmara de Vila Franca de Xira uma proposta para que o município avance com os trabalhos e reconheça a necessidade de um caminho pedonal na variante, enquanto futuro equipamento desportivo e de lazer estruturante para a freguesia. Um projecto que poderia aliar a pratica desportiva de caminhada, corrida e bicicleta a um conjunto de espaços verdes e de lazer já existentes nas proximidades, alegam os comunistas.

O documento vai a votação e a CDU pede que o município, “num processo de participação activa da população”, programe a construção de troços pedonais e ciciáveis e avalie a necessidade de qualificar os espaços existentes, dotando-os de pavimentos adequados, melhor sinalização, mobiliário urbano e equipamentos lúdicos como parques infantis.

Excesso de velocidade é problema

O anterior executivo da Câmara de Vila Franca de Xira já havia defendido a necessidade de incrementar gradualmente a segurança naquela via devido aos vários acidentes que continuam a acontecer no local. O município, recorde-se, investiu em 2019 na colocação de novo asfalto e de rotundas em todos os cruzamentos daquela estrada, onde o trânsito era regulado por semáforos e onde já se registaram acidentes mortais. A ideia, à data, era analisar e ver como poderia ser melhorada a segurança pedonal naquela via.

A maioria dos acidentes continua a ser causada por condutores que ali circulam a alta velocidade e por não existirem bermas delineadas que separem correctamente as zonas onde se consegue andar a pé da via onde circulam os automóveis. Já houve registo de alguns atropelamentos como O MIRANTE tem noticiado.