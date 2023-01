Detido em Alverca por tráfico de droga

PSP deteve um homem de 26 anos, em Alverca do Ribatejo, por ser suspeito da prática do crime de tráfico de droga. A detenção ocorreu no dia 5 de Janeiro quando os polícias estavam a patrulhar as ruas, e avistaram o homem a circular no passeio com uma mochila ás costas. Quando se apercebeu que estava a ser observado pelos agentes, o homem adotou um comportamento suspeito e foi abordado. Na ocasião os polícias questionaram o homem, que já tinha antecedentes pelo mesmo motivo, se transportava droga. O suspeito não negou e quando retirou a mochila tinha no seu interior um maço de tabaco contendo “um pedaço de haxixe, com o peso de 19,57 gramas equivalente a 39.14 doses individuais”, refere nota da PSP. O detido foi notificado para comparecer para primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Comarca de Lisboa Norte – Vila Franca de Xira, desconhecendo-se ao momento as medidas de coação que foram aplicadas.