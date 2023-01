Detido por abuso sexual em Abrantes era escuteiro e funcionário das Finanças

Abrantes foi surpreendida na semana passada pela notícia da detenção de um homem de 53 anos, nascido e criado no Rossio ao Sul do Tejo, suspeito de ter abusado sexualmente de pessoa incapaz. Funcionário público no serviço de Finanças de Abrantes e dirigente do Corpo Nacional de Escutas até 2020, o arguido é popular entre a comunidade abrantina, que se encontra dividida nas opiniões sobre a sua detenção.

A denúncia foi feita às autoridades pelos responsáveis do Centro de Acolhimento Temporário para crianças em situação de risco, situado em Alferrarede. Os abusos terão ocorrido entre o final de 2019 e o Verão de 2022. A vítima é do sexo masculino e tem agora 17 anos.

Desde sempre ligado à causa social, solteiro e sem filhos, o suspeito chegou a ser distinguido com um prémio carreira no Dia Internacional do Voluntariado pelo projecto Férias de Campo. Entrou no mundo do voluntariado em 1999 enquanto monitor num campo de férias. No ano seguinte surgiu a oportunidade de ser voluntário num campo de férias para crianças queimadas. Na juventude fez atletismo e chegou a ser campeão distrital de infantis em basquetebol.

Vive com a irmã e a mãe, que ficaram em choque com a notícia da detenção. Alguns vizinhos explicaram a O MIRANTE que a mãe do suspeito passa o dia a chorar. O juiz de instrução criminal do Tribunal de Santarém determinou a prisão preventiva até estarem reunidas as condições para que o arguido fique em prisão domiciliária com pulseira electrónica, algo que até ao fecho desta edição de O MIRANTE ainda não tinha acontecido.