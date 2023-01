Esperança na vida consagrada é tema em encontro nacional em Fátima

As palavras do Papa Francisco num encontro com consagrados em Fevereiro de 2016 são o mote para a Semana de Estudos sobre a Vida Consagrada, a realizar em Fátima, entre 18 e 21 de Fevereiro. “Podeis infundir esperança nesta nossa humanidade marcada por diversos motivos de ansiedade e temor e por vezes tentada ao desânimo. Podeis fazer sentir a força renovadora das bem-aventuranças, da honestidade, da compaixão; o valor da bondade, da vida simples, essencial, cheia de significado. E podeis alimentar a esperança também na Igreja”, disse o pontífice numa intervenção que serve de texto inspirador para o encontro de Fátima, no concelho de Ourém.

“Que esperança na vida consagrada?” é o tema dos trabalhos dos quatro dias do encontro promovido pela Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal (CRIP) e que permitirá o debate de questões como “Modelos Bíblicos da Esperança”, “A Esperança na Vida Eterna”, “A Esperança vivida numa Igreja Sinodal” e “A proteção de menores na Igreja: missão-Esperança”. O bispo de Lamego, António Couto, o secretário da Conferência Episcopal Portuguesa, Manuel Barbosa, e o padre jesuíta José Frazão Correia serão alguns dos conferencistas na iniciativa que decorre no Centro Pastoral Paulo VI.