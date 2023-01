Falta de iluminação preocupa moradores do Bom Sucesso

Rua Alto do Moinho de Vento, no Bom Sucesso, em Alverca, está há mais de dois meses sem iluminação, o que tem gerado queixas da comunidade.

Há pelo menos dois meses que quem vive em parte da Rua Alto do Moinho de Vento, no Bom Sucesso, em Alverca do Ribatejo, tem de se deslocar para casa e para o trabalho às escuras porque boa parte dos candeeiros públicos está apagada. A escuridão tem gerado um sentimento de insegurança e há quem evite sair à rua durante a noite. Quem tem carros estacionados naquela artéria também teme por assaltos. O que ainda vai valendo, segundo quem ali vive, é que há sempre muito movimento e por isso raramente alguém caminha sozinho pelos passeios. Mas mesmo assim pouca gente diz sentir-se segura.

O problema não é novo e já foi reportado à junta de freguesia por diversos moradores. A O MIRANTE, o executivo liderado por Cláudio Lotra confirma ter recebido várias queixas e garante já ter comunicado o caso à entidade responsável pela manutenção da iluminação, que já está a par da situação e espera-se uma resolução rápida agora que está ultrapassado o período festivo. Numa das últimas assembleias de freguesia o problema foi também alvo de queixas por parte de alguns moradores que lamentaram a demora na resolução da situação.

A junta de freguesia realça a importância das queixas que os moradores fazem chegar junto do executivo, já que permitem intensificar e dar força à reivindicação junto da entidade responsável pela manutenção da iluminação para que a situação seja resolvida o mais rapidamente possível.