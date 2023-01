Hospital de Tomar recebe exposição solidária

70% das receitas das vendas efectuadas das obras de Aura Vaz reverterá a favor da Comissão das Actividades Sociais do Centro Hospitalar do Médio Tejo e da Liga de Amigos do Hospital de Tomar.

A exposição de pintura de Aura Vaz vai ser inaugurada na terça-feira, 10 de Dezembro, no átrio principal do Hospital de Tomar. A exposição é organizada pela Comissão das Actividades Sociais do Centro Hospitalar do Médio Tejo e pela Liga de Amigos do Hospital de Tomar, entidades que vão beneficiar de 70% da receita das vendas efectuadas.

A mostra de 15 aguarelas ficará patente até ao dia 16 de Janeiro e tem por mote paisagens relativas à cidade de Tomar, bem como à Festa dos Tabuleiros. Aura Vaz Abreu nasceu em 1988 e desde cedo que escolheu para viver e estudar a cidade de Tomar. É formada em Ciências Farmacêuticas, exerce a profissão de farmacêutica e dedica grande parte do seu tempo livre a ler, a desenhar e a pintar, sobretudo aguarelas.