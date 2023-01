Novo corte de água na zona industrial de Torres Novas

Continuam os trabalhos da Águas do Ribatejo no sistema de abastecimento.

O abastecimento de água à zona industrial de Torres Novas irá sofrer novo corte esta terça-feira, 10 de Janeiro, entre as 9h00 e as 16h00.

A Águas do Ribatejo informa que, devido a trabalhos no sistema de abastecimento de água da zona industrial, será necessário suspender o abastecimento na rua Engenheiro João Pedro Neves Clara, rua da Fábrica de Papel do Almonda, rua da Gráfica Almondina e rua da Companhia de Torres Novas.

É sugerido aos consumidores que providenciem reservas para os consumos de água inadiáveis durante o período de falhas no abastecimento. A Águas do Ribatejo alerta que não é aconselhável o consumo e a utilização da água imediatamente após a reposição do abastecimento. Só se deve consumir depois de retomada a normalidade no abastecimento, quando a água se apresentar transparente.