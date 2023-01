Pista de pesca de Benavente foi por água abaixo com cheias de Dezembro

A pista de pesca de Benavente, carinhosamente chamada de “Ginásio dos Barbos”, esteve com pouca ou nenhuma manutenção no último ano o que gerou queixas da comunidade de pescadores da vila agora as cheias de Dezembro vieram dar o golpe de misericórdia no espaço, deixando-o agora totalmente submerso. Teme-se que muitos dos 42 pesqueiros - um conjunto de pontões de cimento construídos pela câmara em 2014 de 10 em 10 metros - não tenham aguentado a força da enxurrada e tenham ficado destruídos, o que já aconteceu no Inverno de 2021 quando outra cheia de menor dimensão destruiu e deixou em situação precária diversas dessas estruturas.

“É muito desanimador ver o estado em que ficou agora. Para nós a pista era uma mais-valia, quer em termos de competição quer para treinar. A falta de condições dos pesqueiros era o que mais nos preocupava”, explica a O MIRANTE Roberto Agostinho, presidente da secção de pesca do Grupo Desportivo de Benavente (GDB). A pista foi criada em 2012 depois de uma forte pressão da comunidade pesqueira, em particular da secção de pesca do GDB, e representou um investimento municipal a rondar os seis mil euros, mas quem ali pescava diz que o espaço se encontrava sem manutenção e praticamente ao abandono há mais de um ano.

A junta e a Câmara de Benavente não se entendem sobre quem tem a responsabilidade de zelar pelo local. A junta tomou conta do espaço até às últimas eleições autárquicas mas no novo acordo de delegação de competências assinado com a câmara a pista deixou de figurar na lista de equipamentos desportivos e de lazer afectos à gestão da junta, tornando-a, por exclusão de partes, num equipamento da responsabilidade do município.

“Que eu saiba porque oficialmente ninguém me transmitiu, a manutenção da pista está delegada à Junta de Benavente. Se a junta fez chegar à câmara que já não quer a manutenção do espaço a mim não me chegou nada”, explica Hélio Justino, vereador com o pelouro do desporto a O MIRANTE. A pista chegou a receber campeonatos nacionais e regionais e foi palco de treino para atletas de todo o país.

Falta de segurança afasta pescadores

Com receio da insegurança dos pesqueiros de cimento e da falta de manutenção, os pescadores do GDB deixaram de usar o local para treinar. Tentando resolver o problema, a Câmara de Benavente realizou um investimento em 2021 para colocar, a título experimental, dez pesqueiros de madeira, para depois gradualmente substituir os restantes. “A pista começou a deteriorar-se aos poucos até ficar desta maneira. Reunimos várias vezes com a câmara e a junta para falar do assunto e tentarmos chegar a uma solução para o problema. Como não tinha condições de pesca nem segurança acabámos por deixar de frequentar o espaço”, explica Roberto Agostinho. Além da falta de manutenção também uma praga de jacintos não controlada tornou a pista impraticável.

O vereador Hélio Justino garante que a experiência de colocar 10 pontões de madeira na pista terá sido bem sucedida, mas só, quando o caudal das águas baixar será possível realizar uma nova avaliação ao local e ver se as estruturas resistiram à força das águas. “O objectivo é repor as condições da pista, quer no alinhamento dos pesqueiros quer na sua substituição, que foi o que ficou combinado com a junta e o grupo desportivo”, explica, garantindo que é intenção da câmara recuperar e dinamizar o espaço.

“Está incluído num projecto mais ambicioso que aguarda candidatura a fundos comunitários e onde já avançámos com o projecto de criação de rotas pedestres, ciciáveis e equestres junto ao rio Sorraia. Parte do projecto envolve a construção de alguns passadiços e a intenção é incluir a pista de pesca nesse projecto”, conclui o vereador.