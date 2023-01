25 animais adoptados num mês no Centro de Recolha de Ourém

Qualidade do trabalho realizado na estrutura vai motivar uma proposta de alargamento do horário de funcionamento na próxima reunião de câmara.

O Presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquerque, marcou presença num dia aberto nas instalações do Centro de Recolha Oficial de Animais de Ourém. Recebido pelo veterinário municipal, António Pereira, a visita serviu para dar a conhecer o bom funcionamento das instalações. Prova disso são as 25 adopções de canídeos e gatídeos realizadas no período entre o mês de Dezembro e o início deste ano.

Durante a visita, Luís Albuquerque conversou com os funcionários e voluntários responsáveis pelos cuidados prestados aos animais, tendo elogiado a qualidade do trabalho realizado pelo canil, razões que vão motivar uma proposta de alargamento do horário de funcionamento da estrutura na próxima reunião de câmara. O centro tem as suas portas abertas todos os dias úteis e no primeiro sábado de cada mês, entre as 9 e as 12 horas.