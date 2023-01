Agromais reclama 10 anos depois 1,7 milhões de dívida esquecida

A Agromais, que está a braços com um desfalque milionário de um funcionário que conseguiu fazer o que quis durante doze anos sem que a direcção desse por isso, também andou esquecida de requerer o dinheiro que tinha no TVT – Terminal Multimodal do Vale do Tejo, quando outros accionistas o fizeram e já receberam.

A cooperativa Agromais, uma das maiores do país no sector agrícola, tem desde 2008 um saldo a seu favor no Terminal Multimodal do Vale do Tejo (TVT) no valor de 1.701.972 correspondentes a acções que tinha no TVT. Devido a uma dívida à banca as quotas dos sócios do terminal foram penhoradas, mas houve accionistas, como a Rianova, que conseguiram recuperar o dinheiro do investimento porque intentaram um processo em tribunal pouco tempo após a execução da banca. A Agromais, que detinha 16% do capital do TVT, não intentou qualquer acção para recuperar o dinheiro durante estes anos e só em Julho de 2021 se lembrou de meter um processo judicial.

As acções dos sócios tinham sido dadas como garantia de um empréstimo à Caixa Geral de Depósitos até oito milhões de euros, que o terminal não liquidou, tendo a caixa penhorado as participações dos accionistas e em 2007 comunicou a venda dessas acções a outra entidade, a Gesbalcony. Em tribunal, houve accionistas que conseguiram a recuperação do investimento porque o juiz considerou que como o terminal não tinha falido e tinha conseguido recuperar e até ter um desenvolvimento que levou ao seu “enriquecimento”, tinha condições para pagar as acções que os sócios deram para salvar a empresa.

No relatório de contas de 2021 da Agromais, que só foi concluído no final de Outubro de 2022 por se ter descoberto um desfalque que não chegava, na altura a dois milhões, e que já vai em 4,5 milhões de euros, é reconhecido o activo que a cooperativa tem no TVT que entretanto foi comprado por uma empresa da área da logística e transportes. A Medway Terminals SA, que se dedica à exploração de terminais rodo-ferroviários, movimentação de cargas e operações com contentores, ficou, ao incorporar por fusão o TVT, em Riachos, Torres Novas, com os seus passivos e activos, conforme consta no documento relativo às contas.

O facto de a Agromais não ter reclamado o valor, que com juros deve ultrapassar os dois milhões, é visto por alguns associados da cooperativa, com quem O MIRANTE falou, como um desleixo e uma situação que em parte prejudica os agricultores associados. Para alguns, ao não ter nos seus cofres o valor das acções do TVT, somado ao desfalque que o responsável financeiro fez ao longo de 12 anos, que pode ser muito maior que os 4,5 milhões já apurados, a gestão descuidada da cooperativa acaba por prejudicar os agricultores no preço a que por exemplo é cobrada a secagem dos cereais, além do valor pago pelos produtos entregues.

Não deixa de ser curioso que a direcção da Agromais, presidida por Luís Vasconcellos e Souza, reconheça no relatório de contas que o reconhecimento de saldo a favor da Agromais “foi assumido em anteriores prestações de contas do TVT”, que a direcção da cooperativa devia ter conhecimento. No “relatório da direcção e contas de 2021”, elaborado em 2022, não deixa de ser curioso também a direcção da Agromais dizer que passados tantos anos esteve a consultar os documentos de prestação de contas do TVT aprovados em 2009 e referentes ao exercício de 2008.