Amigos do Mercado de Abrantes defendem preservação do antigo imóvel

O grupo Amigos do Mercado de Abrantes manifestou-se a favor da preservação do antigo mercado municipal da cidade em posição divulgada no dia 1 de Janeiro, data em que se comemorou o 90.º aniversário do espaço, colocando no local um cartaz alusivo à efeméride. O futuro espaço multiusos projectado pela câmara de Abrantes para o local irá manter as duas fachadas principais, mas deixa definitivamente de fora o regresso do mercado diário, que funciona desde 2017 noutro espaço construído no centro histórico por mais de um milhão de euros. Os valores ainda não estão fechados, mas a reconversão vai custar perto de três milhões de euros.

O projecto para a reconversão do mercado, fechado pela ASAE há uma década por falta de condições de higiene, é da autoria dos arquitectos José Maria Cumbre e Nuno Sousa Caetano e foi escolhido entre 52 propostas apresentadas em concurso internacional. Os Amigos do Mercado de Abrantes defendem a preservação e reabilitação patrimonial do edifício original, inaugurado a 1 de Janeiro de 1933, opondo-se à sua demolição e reivindicando o regresso do mercado diário ao seu berço histórico.