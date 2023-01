Circulação rodoviária suspensa na rua do Mercado Municipal de Santarém

A circulação rodoviária vai ser suspensa na Rua Dr. Jaime Figueiredo, mais conhecida como Rua do Mercado Municipal, no centro de Santarém, entre 16 e 27 de Janeiro. O corte do trânsito deve-se a trabalhos nas ligações das redes de saneamento e de infra-estruturas.

O objectivo é garantir o normal funcionamento da obra de requalificação do mercado sem colocar em risco a segurança de quem circula na zona. O município vai assinalar os percursos alternativos em vários pontos da cidade para minimizar os possíveis transtornos causados.

O município apela aos automobilistas que evitem a Calçada do Monte (Rua Alexandre Herculano) e optem por usar a circular urbana (Rua O) para acesso ao planalto, nomeadamente pelo acesso sul através da Avenida General Ramalho Eanes, Avenida Salgueiro Maia ou pela estrada de São Domingos (Avenida Álvaro Cunhal).

O município apela à colaboração de todos os cidadãos e também compreensão pelos incómodos provocados pelo corte de trânsito.

Recorde-se que a empreitada de requalificação do Mercado Municipal de Santarém tem sido atribulada. A obra deslizou no tempo e no orçamento. O empreiteiro inicial entrou em insolvência e a intervenção vai acabar quase três anos depois do prazo inicial apontado. O executivo municipal aponta a data de 25 de Fevereiro para conclusão da obra. As obras de requalificação e modernização do espaço começaram a 13 de Agosto de 2019.

A empreitada foi adjudicada por cerca de dois milhões de euros à empresa Habitâmega Construções S.A. e tinha um prazo de execução previsto de um ano. Em Julho de 2022 a empresa foi substituída, num acordo de cedência da posição contratual, pela firma Construções Pragosa, que ficou encarregue de concluir a intervenção.