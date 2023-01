Natal generoso para instituições, freguesias e associações de Rio Maior

A Assembleia Municipal de Rio Maior aprovou por unanimidade a atribuição de subsídios municipais à Junta de Freguesia de Alcobertas e à União de Freguesias de Outeiro da Cortiçada e Arruda dos Pisões. No caso de Alcobertas, a câmara vai oferecer uma verba de 20.321 euros para financiar a aquisição de uma viatura ligeira 4x4 de mercadorias. Já a União de Freguesias de Outeiro da Cortiçada e Arruda dos Pisões recebe 5.827 euros destinados à aquisição de uma máquina corta silvas com braço.

O município de Rio Maior entregou também na última semana apoios financeiros a diversas associações do concelho. A Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Póvoas foi contemplada com um cheque de 10 mil euros para comparticipar as obras de reparação do telhado da sua sede, que se encontra degradado e dá origem a infiltrações. A Associação Recreativa e Cultural da Fonte Longa – Alcobertas vai encaixar um montante de 39.446 euros para realizar as há muito ambicionadas obras de requalificação da cobertura na sua sede. A Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Gregório de Arruda dos Pisões conta com um apoio de 4.500 euros para a recuperação e electrificação dos sinos da igreja, enquanto a Sociedade Filarmónica de Instrução, Recreio e Cultura Musical de São Sebastião leva um computador e uma impressora, no valor total de 1.640 euros.