Iniciativa contou com a participação dos Bombeiros Voluntários de Almeirim.

Simulacro de incêndio no ATL “Os Conquistadores”

O Ateliê de Tempos Livres “Os Conquistadores” realizou o simulacro de um incêndio e contou com a participação de cerca de quatro dezenas de crianças entre os seis e os 12 anos de várias escolas do concelho de Almeirim. A iniciativa ocorreu a 21 de Dezembro e, além da presença de elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, serviu para mostrar aos mais novos como se deve agir no caso de deflagrar um fogo. Esta foi uma iniciativa organizada pelo ATL “Os Conquistadores”, propriedade de Inês Almeida e André Alves.