Universidade Sénior de Vila Franca de Xira com nova fase de candidaturas

A Universidade Sénior de Vila Franca de Xira tem aberta uma nova fase de inscrições para o ano letivo 2022/2023, que decorre até ao dia 13 de janeiro. Esta 3.ª fase prevê que o processo se realize presencialmente, na sede da Universidade Sénior, no Palácio Municipal da Quinta da Piedade, na Póvoa de Santa Iria.

Podem inscrever-se em cinco disciplinas à escolha todos os munícipes com idade igual ou superior a 55 anos ou reformados. São 60 as opções disponíveis, distribuídas por áreas como as Ciências Naturais e Exatas; Ciências Sociais, Humanas e Políticas; Expressão Corporal, Plástica e Musical; Informática; Línguas, Teatro e Confeitaria. A novidade este ano é a aula de yoga do riso.