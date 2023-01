Voluntários retomam apoio a doentes oncológicos do Hospital de Santarém

Liga Portuguesa contra o Cancro retoma apoio às refeições dos doentes com cancro internados no Hospital de Santarém após um interregno devido à pandemia.

Os voluntários do grupo de apoio de Santarém do Núcleo Regional Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro recomeçaram, na segunda-feira, 9 de Janeiro, o apoio nas refeições dos doentes internados no Hospital Distrital de Santarém. A iniciativa, interrompida devido à pandemia de Covid-19, partiu da Associação Voluntária do Hospital Distrital de Santarém.

“A ajuda no momento da refeição será o mote para estes voluntários esclarecerem dúvidas sobre os direitos dos doentes oncológicos, os apoios monetários disponíveis, o acompanhamento personalizado que doentes e famílias poderão obter na sede de Santarém da Liga Portuguesa contra o Cancro, situada no centro da cidade”, explica Susana Santos, da Associação Voluntária do Hospital Distrital de Santarém.

Antes de começarem a actividade, os voluntários reúnem-se com as chefias de enfermagem de cada serviço para receberem orientações sobre quais os doentes que devem ser ajudados a tomar a sua refeição. Esta medida permite direccionar os voluntários para os doentes que mais necessitam e também, para tomarem conhecimento de alguma situação que necessitem de maior protecção, explica o HDS em comunicado.

O Grupo de Apoio de Santarém do Núcleo Regional Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro dispõe neste momento de cerca de 20 voluntários para esta actividade, número ainda reduzido para as necessidades. As pessoas interessadas neste tipo de voluntariado especializado no foro oncológico podem contactar o Grupo de Apoio de Santarém da Liga Portuguesa Contra o Cancro.