Aposentação de funcionária deixa extensão de saúde de Amiais de Baixo a meio gás

A aposentação da funcionária administrativa da extensão de saúde de Amiais de Baixo tem causado alguns constrangimentos no funcionamento dessa unidade, já que os serviços só estão a funcionar dois dias por semana, quando ali se desloca uma funcionária da extensão de saúde de Alcanede para garantir o atendimento dos utentes.

A situação foi denunciada pelo presidente da Junta de Freguesia de Amiais de Baixo na última sessão da Assembleia Municipal de Santarém, onde pediu ajuda à Câmara de Santarém para que o problema seja resolvido rapidamente. “É uma preocupação para a nossa população esteja privada de cuidados de saúde primários por não termos uma técnica administrativa”, vincou Duarte Neto, que reforçou a necessidade de preenchimento da vaga deixada pela aposentação da anterior funcionária.

O vereador da Câmara de Santarém com o pelouro da Saúde, Diogo Gomes, lembrou que os centros de saúde e os seus funcionários são da competência da Administração Regional de Saúde, que solicitou ao município a colocação na extensão de saúde de Amiais de Baixo de uma funcionária do quadro do município, que actualmente está afecta à escola de Alcanede. “Obviamente, não é de um dia para o outro que podemos estar a destapar um serviço para ir acorrer a outro”, afirmou o vereador.

A vereadora dos Recursos Humanos, Carmen Antunes, complementou a informação dizendo que estavam a ser desenvolvidos esforços entre as diversas entidades para se resolver a situação a breve trecho.