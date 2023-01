Câmara de Tomar aprova voto de reconhecimento às oito empresas PME Excelência

O Município de Tomar aprovou, por unanimidade, a proposta do PSD de atribuir um voto de reconhecimento às oito empresas do concelho distinguidas com o estatuto PME Excelência.

O Município de Tomar aprovou, por unanimidade, a proposta do PSD de atribuir um voto de reconhecimento às oito empresas do concelho distinguidas com o estatuto PME Excelência, atribuído anualmente pelo IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação - e, no caso das empresas do turismo, pelo instituto público Turismo de Portugal.

As oito empresas - Fullmachine, Gracinda dos Santos Silveira Leal Mourisca, J. J. M. Esperança, Justino Louro Fernandes & Filhos, Ninho do Falcão - Actividades Hoteleiras, Perdicampo - Produção e Comercialização de Aves de Caça, Sociedade de Destilação da Longra e Templar Aço foram seleccionadas a partir do universo das PME Líder, onde pontificavam em 2021 24 empresas do concelho tomarense.

O estatuto PME Excelência é um selo de reputação que permite às empresas relacionarem-se com fornecedores, clientes, sistema financeiro e autoridades nacionais e regionais.