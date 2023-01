Comissão de Utentes assume erro de comunicação com a USF de Samora Correia

A Comissão de Utentes do Concelho de Benavente (CUCB) desmarcou a ida de uma delegação na manhã de terça-feira, 3 de Janeiro, à Unidade de Saúde Familiar (USF) de Samora Correia. Em causa está o uso, pela comissão, de um e-mail da USF, desactivado há 13 anos, através do qual tentou contactar com o centro de saúde. Os utentes reclamaram a falta de resposta aos pedidos de reunião com a responsável pela USF, Teresa Pombeiro, e agendaram a deslocação àquela unidade. Mas afinal a USF nunca recebeu as comunicações. A comissão de utentes reconheceu o erro publicamente lamentando ter usado um endereço de correio electrónico desactualizado, originando a dificuldade de comunicação e o atraso na concretização da reunião.

Entretanto já ficou agendada para a tarde de 7 de Janeiro a reunião em causa. Para além da delegação da comissão vão participar o presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho, e o presidente da Junta de Freguesia de Samora Correia, Augusto Marques. A CUCB sublinha ainda estar a encetar esforços para estar presente no encontro a directora executiva do Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo, Sofia Theriaga. Em cima da mesa, na reunião, vão estar as dificuldades no acesso aos cuidados de saúde primários e as alterações que foram implantadas no acesso às consultas na USF de Samora Correia.