Deslizamento de terras em Arcena preocupa moradores

Um deslizamento de terras na Rua das Faias em Arcena, Alverca do Ribatejo, destruiu parcialmente o muro de contenção municipal que ali existia e a situação está a preocupar os moradores. As chuvas fortes e frequentes das últimas semanas ensoparam a encosta que cedeu e causou demasiada pressão sobre os muros gerando agora alarme na comunidade. Há quem tema que a continuar o tempo chuvoso a restante encosta vá também parar à estrada. Do outro lado da via existem casas e teme-se que a terra possa mesmo causar danos maiores. Com medo do que possa acontecer, já praticamente ninguém da rua estaciona os carros junto ao muro e, a O MIRANTE, alguns moradores dizem que foi milagre não estar a passar ninguém no passeio nem estar nenhum carro estacionado no local no momento do deslizamento de terras.

Os moradores explicam que o muro, de responsabilidade municipal, há muito andava a evidenciar sinais de erosão e a falta de intervenção levou ao cenário actual. Ainda para mais, diz quem ali vive, esta não foi a primeira vez que o muro deu problemas. Ao nosso jornal, a Junta de freguesia de Alverca e Sobralinho esclarece que a fiscalização do município esteve no local e que todas as diligências estão a ser tomadas para que a situação possa ser resolvida a curto prazo. A poucos metros existe um outro muro, propriedade privada, que também foi afectado pelas chuvas fortes e ruiu parcialmente.