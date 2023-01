Entrada norte de Santarém com requalificação prometida

A Câmara de Santarém está a ultimar o projecto para dar uma nova face à entrada norte da cidade, pela Avenida Francisco Sá Carneiro, zona muito concorrida de trânsito onde é notória, e há muito criticada, a falta de passeios e de bermas seguras para os peões. Na última sessão da assembleia municipal, o vice-presidente da câmara, João Leite, informou que o projecto está na fase final de elaboração e vai ser apresentado até final de Fevereiro de 2023. O autarca do PSD diz que essa artéria vai ter duas vias de saída e uma de entrada e será dotada de ciclovia e de passeios. Adiantou que a intenção é avançar com essa importante requalificação num prazo reduzido de tempo.

Antes já o presidente da câmara, Ricardo Gonçalves, tinha dito que a autarquia está a trabalhar nesse sentido com empresas privadas e com a Águas de Santarém para melhorar aquela entrada da cidade, que serve várias superfícies comerciais e dá acesso, pela EN 3, à vulgarmente designada rotunda do Continente. “Temos que fazer ali uma coisa robusta, que resolva os problemas de vez”, disse.

O assunto foi mais uma vez levado à assembleia municipal pelo eleito socialista José Magalhães. “É uma aventura passar ali. Ou uma pessoa caminha em cima do alcatrão fazendo resvés com os carros ou então tem que se equilibrar entre valetas e pedras soltas, tanto de um lado como do outro”, denunciou o autarca, lembrando que por ali passa a pé diariamente muita gente. “É uma entrada da cidade que nem sequer está escondida e que ninguém pode dizer que não vê. Aquilo está terrível”, concluiu em tom crítico face à ausência de soluções.