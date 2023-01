Recolha de monos em Tomar continua a ter problemas

A falta de civismo na colocação de monos junto a contentores de resíduos sólidos urbanos voltou a ser assunto em reunião da Câmara de Tomar, desta vez abordado por Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia. O autarca afirmou que o trabalho de recolha tem sido intenso e “diário”, sublinhando que o município tem tido algumas dificuldades em responder a todas as solicitações.

“Há um acumular de pedidos e por isso não conseguimos responder a todas as solicitações. Estamos a tentar melhorar cada vez mais este serviço, mas é importante que as pessoas percebam que não devem colocar os monos na rua só porque não os conseguimos levantar no dia em que fazem o pedido. Às vezes demoramos vários dias por causa do número de solicitações”, referiu, acrescentando que as preocupações ambientais e com a reutilização de matérias é uma preocupação cada vez mais premente no executivo municipal.

Recorde-se que numa das últimas sessões camarárias, Anabela Freitas, presidente do município, criticou o facto de as pessoas continuarem a colocar monos junto aos contentores, quando há uma carrinha que todos os dias circula para realizar esse serviço. “A população tem de fazer a sua parte”, sublinhou, dando como exemplo um caso que se passou perto da sua casa, onde estavam contentores de indiferenciados repletos de cartão, quando existe um ecoponto a poucos metros.