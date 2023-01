Distrito de Santarém com três projectos de referência na área ambiental

São três os projectos desenvolvidos pelas comunidades de Santarém que estão entre os 45 finalistas da primeira edição do prémio “Junta-te ao Gervásio”. O seu carácter inovador, bem como o seu impacto económico, social e ambiental, foram alguns dos critérios reconhecidos pelo ISCTE Executive Education, enquanto Knowledge Partner do prémio.

O projecto “Festa dos Tabuleiros – Rua Gil Avô”, que incentiva a prática da reciclagem junto da comunidade local, integra o painel de finalistas da categoria ‘Cidadania Social’ do concurso. Já a iniciativa “Many RRR, reduzir, reaproveitar, reciclar…”, desenvolvida pela Amendoeiras House, mereceu destaque em ‘Entidades de Proximidade’. “Os nossos ninhos feitos com materiais reciclados”, acção implementada pela Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Piedade, em Ourém, está também entre as melhores na sua categoria.

Tratam-se de iniciativas na área da reciclagem de embalagens e da economia circular que pretendem mostrar o que de melhor se faz dentro das comunidades locais e que poderão servir de referência, enquanto aceleradores de imaginação à replicabilidade noutros contextos comunitários. O júri vai eleger os três grandes vencedores de cada categoria e anunciar quem irá receber as menções honrosas. Os resultados serão anunciados no dia 8 de Fevereiro.

O top três das categorias “Entidades de Proximidade” e “Cidadania Social” será distinguido com prémios pecuniários que perfazem um total de 15 mil euros, destinados a novos projectos ou a dar continuidade aos projectos desenvolvidos. A junta de freguesia vencedora será premiada com uma obra de arte inédita em material reciclado, da autoria da artista Cristina Rodrigues.

Recorde-se que esta primeira edição contou com mais de 170 candidaturas de norte a sul do país. O prémio “Junta-te ao Gervásio” é promovido pela Sociedade Ponto Verde e conta com o apoio da APA – Agência Portuguesa do Ambiente e ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias e com o ISCTE Executive Education.