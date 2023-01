Mesmo a lutar contra um cancro não desiste de pintar a obra da sua vida

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O pintor natural de Mação mantém uma atitude positiva de vida apesar da doença com que tem lutado ao longo da vida

Carlos Saramago é natural de Mação, apesar de ter nascido em Abrantes. O artista recebeu O MIRANTE a 4 de Janeiro, na sua casa e atelier à entrada da vila, numa altura em que um cancro que o persegue há anos está numa das fases mais difíceis. Carlos Saramago nasceu com uma doença rara de pele - epidermólise bolhosa distrófica crónica - e luta contra o sexto cancro que há um ano lhe roubou a mão direita e o antebraço.

Até aos nove anos passava mais tempo no hospital do que na escola. "Faltava muito às aulas. Foram-me sempre dizendo que o problema seria cada vez mais grave, mas nunca pensamos nisso. Como passava muito tempo no hospital, a minha mãe levava-me blocos de desenho e livros e foi assim que comecei", lembra, contando que copiava os quadradinhos da banda desenhada.

"Tenho uma colecção de livros da Marvel e da DC já com mais de 300 livros. Sempre fui muito apaixonado por esse tipo de banda desenhada, foi a minha grande inspiração. Desenhava, recortava e brincava com os bonecos", acrescenta Saramago, que começou depois a desenhar os rostos dos doentes do hospital e na escola a desenhar temas que os professores de Educação Visual lhe davam. “Sou um autodidacta", assume.

*Leia a reportagem completa na edição semanal em papel desta quinta-feira, 12 de Janeiro