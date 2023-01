Montou um ultraleve às peças em casa e criou escola de pilotos de referência na região

A escola de pilotagem Aerogiro, em Ferreira do Zêzere, está baseada no Aeródromo Municipal das Valadas e já formou centenas de pilotos de ultraleves. Mário Ferreira, dono e instrutor da escola, é um entusiasta da aviação, que tem mais medo de andar na estrada do que no ar

Mário Ferreira sempre teve a paixão pela aviação, mais por helicópteros. Natural de Ferreira do Zêzere, integra o corpo de bombeiros desde miúdo e esteve seis anos na Força Aérea, onde se alistou como voluntário. Quando saiu da vida militar decidiu levantar voo com os ultraleves e comprou o primeiro avião às peças, em kit, nos Estados Unidos. Montou-o na garagem de casa, que passou a ser uma espécie de atracção turística. Recebia muitas visitas de amigos porque nessa altura "era curioso" montar-se um avião em casa. "Muitos não acreditavam", diz o proprietário da Aerogiro, a única escola de pilotos do distrito de Santarém.

O primeiro avião de Mário Ferreira, que frequentou o primeiro curso de instrutor de ultraleves que houve no país, pertence à classe básica, um puro ultraleve, sem fuselagem e com velocidades mais baixas. A escola que dirige ministra dois cursos de pilotagem, o mais básico para a primeira geração de aeronaves e o avançado para os ultraleves mais recentes, que atingem uma maior velocidade, à volta dos 160 km/h. "É um avião muito bom porque é robusto e, como a gente diz, é um avião que aceita um aluno a pilotá-lo. Voa melhor sozinho do que com um aluno a pilotar", diz em tom de brincadeira.



