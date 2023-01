Órgãos directivos dos Bombeiros de Ferreira do Zêzere tomaram posse

Tomaram posse no último sábado, 7 de Janeiro, os novos órgãos directivos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere, na sequência das eleições que se realizaram a 5 de Novembro de 2022.

O novo presidente da direcção é Hermano Matos Soares, antigo vogal. "Viramos hoje mais uma página na história dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere e se me permitem, gostava de frisar a palavra voluntários, porque embora cada vez mais o caminho seja a profissionalização, o caminho desta casa sempre foi o voluntariado, o que acontece ainda hoje", destacou o novo líder da associação.

Nuno Benedito mantém-se como presidente da Assembleia Geral, o mesmo acontecendo com o vereador da câmara Orlando Patrício, presidente do Conselho Fiscal.