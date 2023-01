Professores das escolas de Santarém manifestam-se à porta do centro comercial

Os professores das escolas do concelho de Santarém, que têm andado a fazer concentrações às portas das escolas, esta quinta-feira resolveram concentrar-se junto ao centro comercial da cidade, para protestarem contra as condições de trabalho. Com o mote “um país que não aposta na educação não tem futuro”, os professores estiveram da parte da manhã concentrados no local.

Os professores protestam contra a graduação profissional, o congelamento das carreiras e a penalização na aposentação após 36 anos de serviço.