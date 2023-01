Professores de Rio Maior manifestaram-se por melhores condições de trabalho

Dezenas de docentes do Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva, em Rio Maior, manifestaram-se em frente à escola sede do agrupamento.

Reivindicam respeito pela profissão, a recuperação integral do tempo de serviço, a colocação pela graduação profissional, a diminuição territorial dos QZP, a extinção das vagas de acesso aos 5.º e 7.º escalões, aposentação aos 36 anos de serviço, tempo de serviço igual, escalão igual, melhor salário de acordo com a inflação, melhores condições de trabalho, fim do excesso de trabalho burocrático e apoio nas deslocações.