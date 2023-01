Sem apoio da câmara Alverca não desiste de ser solução para aeroporto

partilhe no Facebook

Ilustração do projecto para duas pistas em cima do Mouchão da Póvoa

Os promotores da solução Portela+Alverca para o futuro aeroporto de Lisboa, que tem o ex-presidente da Câmara de Lisboa, Carmona Rodrigues, como principal entusiasta, vão apresentar o estudo que defende a manutenção do actual aeroporto da Portela reforçado com a pista de Alverca, que é usada pela Força Aérea Portuguesa e pela empresa aeronáutica OGMA.

Os que advogam esta solução querem tentar convencer a comissão técnica para avaliação da localização do novo aeroporto de que esta pode ser uma vantagem em relação a outras alternativas, com a de construção de uma nova infraestrutura em Santarém.



Para Carmona Rodrigues, professor auxiliar da Universidade Nova de Lisboa, um aeroporto urbano (“city airport”), que receba metade dos movimentos que Lisboa tem actualmente, seria a melhor solução para servir a capital. O ex-autarca de Lisboa confirma que o projecto vai seguir para a a comissão com fundamentação e desenvolvimento completo para permitir uma tomada de decisão informada.



*Leia a reportagem completa na edição semanal em papel desta quinta-feira, 12 de Janeiro