Treze milhões do PRR para produzir energia limpa em Rio Maior

É um dos maiores investimentos financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) no distrito de Santarém e promete transformar a actual Zona Industrial de Rio Maior numa área de acolhimento empresarial (AAE) de última geração e com uma nova designação, a pensar na internacionalização e captação de investimento estrangeiro: Rio Maior New Generation Business. Ao todo, estão inscritos no PRR 12,8 milhões de euros para investir nos próximos anos, com base numa candidatura apresentada pelo município de Rio Maior, liderado por Filipe Santana Dias (PSD).

O projecto é ambicioso e, segundo se lê no sumário do projecto, passa pela implementação de sistemas de autoprodução, armazenamento e consumo de energia a partir de fontes renováveis. “Uma vez que o município já efectua a produção de energia eléctrica a partir de fontes de geração eólicas de grande dimensão, está prevista a instalação de infraestruturas para produção e armazenamento de hidrogénio verde, bem como a instalação de painéis solares fotovoltaicos com capacidade de 6MW, numa área correspondente a cerca de 5,5 hectares, incluindo as coberturas de edifícios privados, edifícios de propriedade do município e o remanescente em terrenos na AAE.”, lê-se. Para armazenar a energia produzida pelo parque solar está prevista a instalação de baterias com uma capacidade de 7MW, em contentores junto aos painéis instalados.

No mesmo documento refere-se a possibilidade de serem criadas condições para promover a adesão de uma Comunidade de Energia Renovável (CER), que ficará responsável pela gestão de todas as fontes de energia da AAE - Rio Maior New Generation Business, tanto de natureza renovável, a implementar, como da rede eléctrica. Nesse âmbito, serão definidas regras de consumo, comercialização e distribuição da energia pelas empresas aderentes. “A criação desta comunidade permitirá às empresas da AAE - Rio Maior New Generation Business beneficiar de energia mais limpa e económica, por forma a contribuir para a sustentabilidade das próximas gerações”, refere-se.