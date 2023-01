Museu da Arte e da Indústria do Couro recebe empresários da indústria a 19 e 20 de Janeiro.

Alcanena promove o couro com a iniciativa Leather Days

O município de Alcanena acolhe a 19 e 20 de Janeiro a iniciativa “Leather Days”, evento que promove o couro, no Museu da Arte e da Indústria do Couro. Empresários e operadores da indústria de curtumes reúnem-se para debates e apresentação de projectos, numa parceria entre a Câmara Municipal de Alcanena, a Associação Portuguesa dos Industriais de Curtumes (APIC) e o Centro de Formação Profissional da Indústria do Calçado (CFPIC).

A tarde do dia 20 está reservada para a apresentação do estudo da Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores Têxteis, Lanifícios, Vestuário, Calçado e Peles de Portugal (FESETE) "Construção de um sistema de Avaliação de Funções e Remunerações para a Indústria dos Curtumes". A presença na iniciativa requer inscrição prévia.