Autarcas de Abrantes discutem perda de população no concelho

Vítor Moura (PSD) e Vasco Damas (ALTERNATIVAcom), vereadores da oposição no executivo de Abrantes, manifestaram na última terça-feira, 9 de Janeiro, durante a primeira reunião de câmara do ano, preocupação com o abandono de famílias do concelho. O vereador social-democrata lamentou que, segundo as suas contas, saiam em média 480 pessoas por ano. “É trágico", disse.

Vasco Damas lebrou um estudo de opinião que abrangeu jovens estudantes de Abrantes, Constância e Sardoal, que o movimento independente levou à reunião de câmara em Julho do ano passado, "no qual se aponta o grave despovoamento e envelhecimento" população. Para o autarca o problema "deve-se à de empreendedorismo, investimento, emprego, carências de habitação e acessibilidades”. O vereador aponta também como factor de abandono "a falta de oferta cultural, de lazer e de entretenimento, sobretudo para a população jovem e activa".

Manuel Valamatos, presidente da autarquia, considerou a despovoação "um assunto central", não só para Abrantes, mas também para toda a região ribatejana e reflexo disso é a falta de mão de obra com que muitas empresas se têm deparado, afirmou.

