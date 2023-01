Bloco de partos de Abrantes fechado até segunda-feira

Urgência de obstetrícia e ginecologia do Centro Hospitalar do Médio Tejo também irá encerrar este fim-de-semana.

O bloco de partos do Centro Hospitalar do Médio Tejo, no Hospital de Abrantes, encontra-se encerrado, só se prevendo a sua reabertura na próxima segunda-feira, às 09h00. A urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Abrantes também irá sofrer constrangimentos este fim-de-semana, fechando as portas às 21h00 desta sexta-feira, 13 de Janeiro, reabrindo em conjunto com o bloco de partos na segunda-feira.



O Serviço Nacional de Saúde sugere o reencaminhamento dos utentes para o Hospital Distrital de Santarém. O Hospital das Caldas da Rainha terá também o bloco de partos e serviço de obstetrícia e ginecologia encerrados.